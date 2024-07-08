أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييم الوضع في غزة والمنطقة.

و أعربت ميلوني عن أملها في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بما يتماشى مع القرار 2735 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع تحركات الوساطة الأمريكية.

وتطرقت المحادثه للتقييم المشترك للحاجة إلى تعزيز المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة وتجنب زيادة التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تقف إيطاليا على خط المواجهة من أجل استقرار المنطقة من خلال مشاركتها في مهمة اليونيفيل.