التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في قصر الحكومة في السراي الكبير.

وجددت ميلوني على رغبة إيطاليا في مواصلة المساهمة في أمن واستقرار لبنان، خاصة في هذه اللحظة التاريخية.

وقال قصر كيجي الإيطالي إن الاجتماع الثنائي كان فرصة لتحقيق تقارب إيطالي ملموس ورسالة واضحة حول ضرورة تجنب أي خطر تصعيد على طول الحدود مع إسرائيل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وخلال اللقاء الثنائي تم تبادل متعمق لوجهات النظر حول الوضع الدولي، مع الإشارة بشكل خاص إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط والوضع على الحدود الجنوبية للبنان.