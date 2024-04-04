قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنه مع صياغة الإصلاح بشأن رئاسة الوزراء، تركنا أيضًا مسألة تعيين الوزراء لرئيس الدولة.

وأضافت أن الإلغاء هو أكثر من أن يناقش، لكن لنترك النقاش للبرلمان. ما أردت القيام به هو إصلاح لا يشكك في السلطة وأيضا في دور الوحدة الذي يضمنه رئيس الدولة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت ميلوني: هل نريد أيضًا أن نطرح الانتخاب المباشر لرئيس الدولة؟ وأضافت: “أنا لست ضد ذلك”، مشيرة إلى أن الأهم هو القدرة على إعادة الإصلاح.