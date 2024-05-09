تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن يوم 9 مايو 1978، عندما تم العثور على جثة ألدو مورو، الذي قُتل بوحشية على يد الألوية الحمراء، في شارع كايتاني في روما.

وقالت ميلوني، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في نفس اليوم، سقط بيبينو إمباستاتو على يد المافيا. وأشارت إلىمقتل روزاريو ليفاتينو، القاضي الذي قتل على يد منظمة المافيا ستيدا. مضيفة: لا ينبغي أن تنسى تضحياته وألا تذهب سدى”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت ميلوني: دعونا لا ننساهم.. نحن مدينون بذلك لجميع الضحايا الأبرياء، ولأولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل حريتنا.