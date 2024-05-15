قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنها لم تفكر في إجراء تعديل وزاري، مشيرة إلى أنها واحدة من العديد من عمليات إعادة البناء القسرية إلى حد ما.

وأضافت ميلوني، خلال كلمتها في الحدث الذي نظمته صحيفة لا فيريتا في ميلانو: بين الأهداف التي حددتها لنفسي هو الوصول إلى خمس سنوات مع الحكومة التي عينتها، وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ إيطاليا.

وأشارت إلى أن الإصلاح القضائي سيحال إلى مجلس الوزراء في الأيام المقبلة، مضيفة أنه بالنسبة للإصلاحات، نحاول إضفاء الطابع الشخصي على الصراع وإصلاح رئاسة الوزراء ضروري.