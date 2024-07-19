ميلوني في ذكرى مذبحة فيا داميليو: محاربة المافيا أولوية

10/11/2022 Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio riceve il segretario generale della Nato nella foto Giorgia Meloni (ROMA - 2022-11-11, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن اليوم يصادف الذكرى الثانية والثلاثين لمذبحة فيا داميليو، وهو اليوم الذي ترك أثراً عميقاً في أمتنا.

وأضافت ميلوني: نتذكر باحترام وعاطفة القاضي باولو بورسيلينو ووكلاء مرافقته، إيمانويلا لوي، وفينشنزو لي مولي، ووالتر إيدي كوزينا، وأجوستينو كاتالانو، وكلاوديو ترينا، الذين ضحوا بحياتهم في الحرب ضد المافيا.

وتابعت ميلوني أن شجاعتهم والتزامهم بالعدالة وسيادة القانون تظل منارة الأمل والتصميم.

وأكدت مليوني قائلة: بالنسبة لنا، تعتبر المعركة ضد المافيا أولوية مطلقة، ولن نتوقف أبدًا عن النضال من أجل مجتمع بلا خوف وقمع المافيا.

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