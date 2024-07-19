قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن اليوم يصادف الذكرى الثانية والثلاثين لمذبحة فيا داميليو، وهو اليوم الذي ترك أثراً عميقاً في أمتنا.

وأضافت ميلوني: نتذكر باحترام وعاطفة القاضي باولو بورسيلينو ووكلاء مرافقته، إيمانويلا لوي، وفينشنزو لي مولي، ووالتر إيدي كوزينا، وأجوستينو كاتالانو، وكلاوديو ترينا، الذين ضحوا بحياتهم في الحرب ضد المافيا.

وتابعت ميلوني أن شجاعتهم والتزامهم بالعدالة وسيادة القانون تظل منارة الأمل والتصميم.

وأكدت مليوني قائلة: بالنسبة لنا، تعتبر المعركة ضد المافيا أولوية مطلقة، ولن نتوقف أبدًا عن النضال من أجل مجتمع بلا خوف وقمع المافيا.