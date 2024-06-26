قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن ما يواجهه الاتحاد الأوروبي اليوم هو مهمة صعبة للغاية، ويجب عليه إعادة التفكير في أولوياته، مع إعادة اكتشاف دوره في التاريخ.

وأضافت ميلوني: لازلت أعتقد أن الرد على هذا التراجع يكمن في الحاجة إلى بذل جهد أقل والقيام بعمل أفضل.

جاءت تصريحات ميلوني، خلال الاتصالات الخاصة باجتماع المجلس الأوروبي يومي 27 و28 يونيو.

وتابعت ميلوني: تحدثت مع جميع القوى السياسية عن الحاجة إلى التغيير، ولم يقدم أحد نفسه للناخبين قائلاً إن الاتحاد الأوروبي بخير كما هو، واتفق الجميع على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ اتجاهاً مختلفاً.

وأضافت ميلوني أن هذا الموقف هو نتيجة وعي أكده تصويت المواطنين.