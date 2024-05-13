قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن الاتحاد الأوروبي الذي سيخرج من انتخابات في يونيو المقبل يجب أن يركز على بعض الأولويات الاستراتيجية وذلك في سياق معقد للغاية.

وشددت مليوني على ضرورة أن تصبح أوروبا عملاقًا جيوسياسيًا، مشيرة إلى صناعة أوروبية يجب أن تلبي احتياجات مثل هذا النظام الدولي المعقد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

جاءت تصريحات ميلوني بعد محادثات مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في قصر كيجي.

وأكدت مليوني أن أوروبا يمكنها أن تفعل ذلك إذا زودت نفسها بالاستراتيجية والأدوات اللازمة.