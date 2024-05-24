قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إنه كثيرا ما يتم تعريفها كصديقة للمتهربين من الضرائب.

وأضافت ميلوني: لكن الأرقام تقول إن عام 2023 كان العام القياسي للتعافي من التهرب الضريبي في إيطاليا، وفقاً لوكالة ايطاليا برس للأنباء.

وتابعت: نجري الإصلاح الضريبي الذي انتظرناه منذ 50 عاما، ونمضي في المراسيم التنفيذية لتصميم نظام ضريبي مختلف.

وأوضحت مليوني أن النظام الضريبي العادل لا يثقل الأشخاص بقواعد سخيفة ومستوى مرتفع جدًا من الضرائب، لكن النظام الضريبي العادل يطلب دفع المبلغ المناسب والقيام بذلك خلال فترة زمنية معقولة.