ميلوني: ضرورة وجود دفاع أوروبي مشترك لحماية حريتنا

Giorgia Meloni durante l’incontro a Palazzo Chigi (Roma - 2023-01-30, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أهمية وجود دفاع مشترك بشكل خاص في هذا الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مليوني إن المشكلة هي أنه إذا كنت تريد حماية مواطنيك، فيجب أن تكون قادرًا على الدفاع عن نفسك.

وأضافت مليوني: إذا لم تكن قادرًا على الدفاع عن نفسك، فإن حريتك محدودة أيضًا.

واعتبرت أن تكلفة الدفاع هي تكلفة الاستقلال والقدرة على الدفاع عن المصالح الوطنية.

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