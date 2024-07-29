تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني خلال منتدى الأعمال الإيطالي الصيني في بكين.

وقالت ميلوني: “أعلم أنه حتى في الصين، هناك نقاش حيوي يجري حول ما تم تعريفه على أنه “قوى إنتاجية جديدة”، في إشارة، كما أتصور، إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية، وأود أن أضيف، أيضًا على الإبداع والإمكانات”.

وأشارت إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاونًا بناءًا وشفافًا للغاية.

وأضافت ميلوني: اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إذا كنا لا نريد المخاطرة بتعريض السلام والاستقرار للخطر بشكل لا يمكن إصلاحه، فإننا نحتاج، حتى في العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى استراتيجية مشتركة بشكل متزايد، استنادا إلى قرارات لا تضر بعضنا البعض والتي فهي تتبع بعض المبادئ الأساسية، ومن بينها بالتأكيد تعزيز القدرة على المنافسة من خلال جعل اقتصاداتنا وسلاسل الإنتاج والتوريد لدينا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وأكثر تنوعا، وقادرة على توليد الإبداعات التكنولوجية دون خسارة القدرة التصنيعية.

وشددت مليوني على أن الشركات الإيطالية في الصين تواصل القيام بدورها، مشيرة إلى أن الاستثمارات الصينية في إيطاليا تبلغ الآن حوالي ثلث الاستثمارات الإيطالية في الصين، وهي فجوة نود سدها بالطريقة الصحيحة.