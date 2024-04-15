انعقدت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع أمس، تلاها عقد مؤتمر عبر الفيديو على مستوى القادة، لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إدانة الحكومة الإيطالية للهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت ميلوني، على منصة إكس: نعرب عن قلقنا الشديد إزاء المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة ونواصل العمل لتجنب ذلك.