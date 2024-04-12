عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، عن الفخر لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول للمنظمة الدولية للكرمة والنبيذ والاحتفال، في منطقة رائعة وغير عادية مثل فرانشاكورتا، بمرور مائة عام على إنشاء المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ.

وقالت ميلوني، في رسالة فيديو خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للمنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، إن هذا الاختيار هو خيار يشرف إيطاليا ويعتبر تقديرًا كبيرًا لها، مضيفة أنه بالنسبة لقطاع النبيذ لدينا، فمن الواضح أنه أحد قطاعات الإنتاج الممتازة في النظام الوطني، وأحد رموز صنع في إيطاليا المعترف به في العالم.

وعبرت ميلوني عن الأمل في أنه خلال هذه الأيام الثلاثة، بين فرانشياكورتا وفيرونا، ستتاح الفرصة لفهم مدى أهمية النبيذ بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، وكيف أن ثقافة النبيذ لدينا هي جزء لا يمكن استبداله من تراثنا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشددت ميلوني على العمل من أجل حماية هذه الأصول الاستراتيجية، لجعلها أقوى وأكثر استدامة وابتكارًا، مضيفة: وضعنا الزراعة مرة أخرى في المركز، ملتزمون بضمان حصول المزارعين على السعر المناسب لما ينتجونه، واخترنا مكافحة التقليد والمنافسة غير العادلة، ونحن نستثمر باقتناع في الأجيال الشابة، من أجل الاستمرارية.