افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني المعرض الخاص بماركو بولو في متحف الألفية في بكين.

وقالت ميلوني إنه لم تكن رحلة ماركو بولو مجرد رحلة مادية عبر طريق الحرير القديم، ولكنها كانت قبل كل شيء رحلة ثقافية.

وأشارت إلى ثروة من المعرفة، مما ساعد على تغيير التصور الذي كان لدينا عن الإمبراطورية الصينية، حيث قام بتقريب المسافات الكبيرة بحيث تبدو غير قابلة للتجسير.

واعتبرت ميلوني أنه في بعض الأحيان بدت الرحلة أسهل، وفي أحيان أخرى بدت أكثر صعوبة، ولكن منذ ذلك الحين ظل هذا الطريق سالكًا: والأمر متروك لنا اليوم لتهيئة الظروف معًا لإبقائها على هذا النحو.