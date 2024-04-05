قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إنه يجب عودة التحالف بين السياسة والعلم، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي يؤكد أن السياسة والعلم أحرار.

وأضافت ميلوني، خلال فعالية في روما تحت عنوان “العلم في مركز الدولة”: الحرية تفرض المسؤولية دائمًا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الهدف الذي يوحدنا جميعا: ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا وبالتالي لأمتنا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكدت أن السياسي لا يمكنه الاستغناء عن كفاءة العالم، ومن ناحية أخرى، يحتاج العالم إلى صانع القرار السياسي للسماح بجعل أهداف بحثه متاحة للجميع. وتابعت ميلوني: “إنهما مجالان مختلفان ولكنهما متكاملان بشكل لا يصدق”.