أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، أن يوم الذكرى والالتزام لتخليد ذكرى ضحايا المافيا الأبرياء يعد فرصة مهمة لتكريم الذين فقدوا حياتهم على أيدي المجرمين والالتفاف حول عائلاتهم.

ودعت ميلوني، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتجديد الالتزام اليومي ضد كافة أشكال الجريمة المنظمة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت إن ذكرى الذين دفعوا مثل هذا الثمن الباهظ ومثال الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الشرعية يجب أن تكون المنارة التي تقود أعمالنا.