ميلوني: ضرورة الالتزام اليومي ضد كافة أشكال الجريمة المنظمة

ROMA - Senato comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Europeo nella foto Giorgia Meloni Matteo Piantedosi Antonio Tajani (ROMA - 2024-03-19, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، أن يوم الذكرى والالتزام لتخليد ذكرى ضحايا المافيا الأبرياء يعد فرصة مهمة لتكريم الذين فقدوا حياتهم على أيدي المجرمين والالتفاف حول عائلاتهم.

ودعت ميلوني، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتجديد الالتزام اليومي ضد كافة أشكال الجريمة المنظمة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت إن ذكرى الذين دفعوا مثل هذا الثمن الباهظ ومثال الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الشرعية يجب أن تكون المنارة التي تقود أعمالنا.

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