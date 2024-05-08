ميلوني: سيكون من الخطأ التراجع عن الإصلاحات

Pescara - Giorgia Meloni (President of the Council of Ministers and President of Fratelli d'Italia) during Fratelli D’Italia programmatic conference “L’Italia cambia l’Europa” in Pescara 26-28 Aprile 24 on April 28, 2024 in Pescara. (Milano - 2024-04-27, Marco Zac) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنه من الخطأ السياسي التراجع والاستسلام عندما نواجه هذا الموقف، في إشارة للإصلاحات.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمر روجت له مؤسستا التشيدي دي جاسبيري وبيتينو كراكسي، إنه من الخطأ التعامل مع هذه القضايا من خلال مقاربة أيديولوجية مرتبطة بمصالح أو احتياجات طارئة، وللأسف هذا هو التوجه الذي أراه في النقاش، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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