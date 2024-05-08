قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنه من الخطأ السياسي التراجع والاستسلام عندما نواجه هذا الموقف، في إشارة للإصلاحات.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمر روجت له مؤسستا التشيدي دي جاسبيري وبيتينو كراكسي، إنه من الخطأ التعامل مع هذه القضايا من خلال مقاربة أيديولوجية مرتبطة بمصالح أو احتياجات طارئة، وللأسف هذا هو التوجه الذي أراه في النقاش، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.