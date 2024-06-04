عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن سعادتها لأن الوزير ماتيو سالفيني أوضح الكلمات المتعلقة برئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، موضحة أنه كان من المهم القيام بذلك.

وقالت ميلوني إنه كان من المهم القيام بذلك خاصة في الثاني من يونيو، مشددة على ضرورة تجنب الخلافات قدر الإمكان.

وأضافت ميلوني: أرى باستمرار محاولة لجره إلى الساحة السياسية للحديث عن خلافات مزعومة مع الحكومة.