ميلوني: روسيا تروج للحل السلمي في أوكرانيا من أجل الدعاية

07/03/2023 Camera dei Deputati Presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne , nella foto Giorgia Meloni (ROMA - 2023-03-07, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لدى وصولها إلى واشنطن لحضور قمة حلف الناتو، على صور الأطفال المصابين بالسرطان في الشوارع عقب قصف مستشفى الأطفال في كييف.

وأضافت ميلوني: أعتقد أن الصور المخيفة تعكس بعدا للإرادة الحقيقية مقارنة ببعض الدعاية الروسية حول البحث عن حل سلمي للصراع، كما نسمع كثيرًا.

وتابعت ميلوني: وعندما يتعرض السكان المدنيون لهجوم بهذه القوة ويتعرض الأطفال للهجوم، فإن الإشارات التي تصل تكون مختلفة بالتأكيد.

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