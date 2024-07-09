علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لدى وصولها إلى واشنطن لحضور قمة حلف الناتو، على صور الأطفال المصابين بالسرطان في الشوارع عقب قصف مستشفى الأطفال في كييف.

وأضافت ميلوني: أعتقد أن الصور المخيفة تعكس بعدا للإرادة الحقيقية مقارنة ببعض الدعاية الروسية حول البحث عن حل سلمي للصراع، كما نسمع كثيرًا.

وتابعت ميلوني: وعندما يتعرض السكان المدنيون لهجوم بهذه القوة ويتعرض الأطفال للهجوم، فإن الإشارات التي تصل تكون مختلفة بالتأكيد.