قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إنها لم تقرأ هجوماً على الحكومة في حديث رئيس الجمهورية.

وأضافت ميلوني: خطاب رئيس الجمهورية كان خطابا عن الديمقراطية، كان خطابا ساميا جدا وهو خطاب أتفق معه لأنه صحيح أنه في الديمقراطيات لا يوجد استبداد في السلطة.

وتابعت ميلوني: لا يوجد حتى حكم مطلق في الأغلبية، ولهذا السبب توجد ضوابط وتوازنات في الأنظمة الديمقراطية.

وأشارت إلى أشخاص خسروا الانتخابات، ووصلوا على الرغم من خسارتهم الانتخابات للحكومة.

ومضت ميلوني تقول إن السلطة الوحيدة التي نقوم بتعديلها هي سلطة المواطنين الذين يختارون رئيس الوزراء لأنه بدلاً من أن تقرره الأحزاب في القصر يتم اختياره مباشرة جانب قبل المواطنين.