التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني برئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوج في قصر كيجي بروما.

وأكدت ميلوني من جديد قرب الحكومة الإيطالية من إسرائيل وإدانتها الحازمة لإرهاب حماس.

وجددت رئيسة الوزراء التزام إيطاليا بوقف التصعيد على المستوى الإقليمي، مذكراً بالدور الذي لعبته الكتيبة الإيطالية على الحدود مع لبنان من خلال قوات اليونيفيل، مكررة قلقها الشديد بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وشددت على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، والعمل على تحقيق حل الدولتين.

وأشارت إلى أن إيطاليا ستواصل دعم الوساطة الأمريكية وتقديم المساعدة للسكان المدنيين الفلسطينيين من خلال مبادرة الغذاء من أجل غزة.