تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في رسالة فيديو بمناسغ مهرجان العمل الذي يقام حاليًا في فلورنسا.

وقالت مليوني إن العمل هو جوهر هذا الحدث وهو أيضًا في قلب التزامنا بقيادة الأمة.

وأضافت: في هذا العام ونصف من عمر الحكومة، قمنا باختياراتنا، واعتمدنا تدابيرنا مع الأخذ في الاعتبار دائمًا الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة، أي وضع الشركات والعمال في وضع يسمح لهم بخلق فرص العمل والثروة، وإعادة توزيعها.

وتابعت: منذ تولينا السلطة ونحن نعمل في هذا الاتجاه والنتائج الأولى تخبرنا أننا نسير على الطريق الصحيح، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت لوجود 600 ألف موظف إضافي، ووصول معدل التوظيف إلى مستوى قياسي ليبلغ 62.1%، مع تجاوز سقف العشرة ملايين عاملة لأول مرة، وتزايد العقود المستقرة.