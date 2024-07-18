قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن حزب إخوة إيطاليا قرر عدم التصويت لصالح إعادة تأكيد أورسولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية.
وأضافت ميلوني: ظللنا متمسكين بالموقف الذي تم التعبير عنه في المجلس الأوروبي بعدم مشاركة الأسلوب والجدارة.
جاءت كلمات ميلوني في فيديو على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية.
وتابعت ميلوني: من الواضح أن هذا لن يؤثر على التعاون الذي أظهرته الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية بالفعل وقدرتهما على المضي قدمًا في العديد من المواضيع، مثل قضية الهجرة.
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