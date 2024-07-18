ميلوني: حزب إخوة إيطاليا قرر عدم التصويت لصالح فون دير لاين

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن حزب إخوة إيطاليا قرر عدم التصويت لصالح إعادة تأكيد أورسولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأضافت ميلوني: ظللنا متمسكين بالموقف الذي تم التعبير عنه في المجلس الأوروبي بعدم مشاركة الأسلوب والجدارة.

جاءت كلمات ميلوني في فيديو على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

وتابعت ميلوني: من الواضح أن هذا لن يؤثر على التعاون الذي أظهرته الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية بالفعل وقدرتهما على المضي قدمًا في العديد من المواضيع، مثل قضية الهجرة.

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