ميلوني: توصلنا لاتفاق في مجموعة السبع بشأن الأصول الروسية

Brindisi - Vertice G7 2024, la prima giornata al Borgo Egnazia. In Foto Giorgia Meloni (Brindisi - 2024-06-13, Presidenza del consiglio) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن المقاومة البطولية للأوكرانيين منعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تنفيذ خطته، فيما أتاحت وحدة الغرب المساعدة اللازمة.

وأضافت ميلوني، في مؤتمر صحفي بمجموعة السبع: كررت مجموعة السبع هذا الالتزام وأؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق للحصول على دعم إضافي بقيمة 50 مليار دولار بحلول نهاية العام، وسيكون سداده مرهونًا باستخدام الأرباح الإضافية المستمدة من الأصول الروسية المجمدة في نطاق ولايتنا القضائية.

وأشارت ميلوني إلى أن هذه الخطوة تعد سياسية و يجب تحديدها من وجهة نظر فنية، وهي نتيجة غير متوقعة.

كما أكدت ميلوني على الدعم بالإجماع لاقتراح الولايات المتحدة للوساطة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لسكان غزة. وتابعت ميلوني: كررت مجموعة السبع بذل كل الجهود لتجنب التصعيد والتوصل إلى حل سياسي دائم مع شعبين دولتين.

وقالت ميلوني إنها حصلت على دعم واسع ومشاركة واسعة النطاق لخطة ماتي من أجل أفريقيا، وللنهج الإيطالي للتعاون على قدم المساواة مع الدول الأفريقية والذي يؤتي ثماره مع إطلاق المشاريع الرائدة الأولى.

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