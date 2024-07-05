هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني، اليوم، كيير ستارمر على نجاحه في الانتخابات البريطانية.

وقالت ميلوني على منصة إكس إن حالة العلاقات بين إيطاليا والمملكة المتحدة ممتازة.

وأكدت مليوني: سنواصل تنمية علاقة تعاونية قوية وموثوقة بين بلدينا، بما يخدم مصلحة مواطنينا وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المشتركة.