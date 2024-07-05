ميلوني تهنئ ستارمر بعد فوزه في الانتخابات البريطانية

Roma 08/02/2023 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Federale di Somalia, Hassan Sheikh Mohamud (ROMA - 2023-02-08, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني، اليوم، كيير ستارمر على نجاحه في الانتخابات البريطانية.

وقالت ميلوني على منصة إكس إن حالة العلاقات بين إيطاليا والمملكة المتحدة ممتازة.

وأكدت مليوني: سنواصل تنمية علاقة تعاونية قوية وموثوقة بين بلدينا، بما يخدم مصلحة مواطنينا وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

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