التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وذلك عقب اختتام قمة مجموعة السبع في إيطاليا.

وجرى خلال اللقاء الإعراب عن الارتياح العميق للحالة الممتازة للعلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الاقتصادي حيث تستمر العلاقات في التطور في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، بحسب بيان لقصر كيجي الإيطالي.

وناقش اللقاء، التقدم المحرز في المشاريع ضمن خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا في قطاعي التدريب الزراعي والمهني، بالإضافة إلى الالتزام المشترك في إطار عملية روما بشأن الهجرة والتنمية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويتم اعتماد مشروع الزراعة المستدامة الذي سيشمل المجموعة الصناعية الزراعية الإيطالية التي تسيطر عليها شركة Bonifiche Ferraresi SpA للحصول على امتياز استراتيجي لحوالي 36 ألف هكتار سيتم تطويرها من خلال أنشطة الصناعات الزراعية بالتعاون مع شركاء جزائريين.

كما ناقشت ميلوني و تبون أهم القضايا الدولية، أيضاً في ضوء دور الجزائر كعضو في مجلس الأمن لفترة 2024-2025.