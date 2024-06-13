افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اجتماع مجموعة السبع في بورجو إينازيا، التي اختارتها الرئاسة الإيطالية لجمع رؤساء الدول والحكومات.

بوعد الترحيب بالقادة عند وصولهم، وأخيراً الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع الجميع على اللوحة بالشعار المختار لهذه القمة.

وقالت ميلوني إنه في السنوات الأخيرة، لعب المنتدى دورا حاسما في إدارة الأزمات العالمية، وخاصة تلك التي تهدد حريتنا وديمقراطياتنا.

وأضافت أن إيطاليا تستضيف قمة الزعماء في بوليا ولم يكن هذا اختيارا عشوائيا حيث أن بوليا منطقة جنوبية لأننا نريد تعزيز الحوار مع دول الجنوب العالمي، لأن هذه الأرض تاريخيا جسر بين الغرب والشرق، وهي أرض الحوار.

وقالت ميلوني إن أهداف الرئاسة الإيطالية هي تعزيز ما يوحدنا وتعزيز تعاوننا ومعرفة كيفية الحوار مع الجميع.

وشددت ميلوني على أن مجموعة السبع ليست قلعة مغلقة ربما يتعين عليها الدفاع عن نفسها من شخص ما، مضيفة أنها عرض للقيم التي نفتحها على العالم بهدف التنمية المشتركة.