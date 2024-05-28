افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في كيفانو مركز دلفينيا الرياضي السابق والذي تم إعادته اليوم إلى المواطنين في نهاية عملية إعادة التطوير.

وقالت إن المركز الرياضي سيعمل على الفور، وغدًا سيكون هناك يوم مفتوح، وستبدأ المخيمات الصيفية لأطفال كيفانو في 10 يونيو.

وأوضحت أنه سيتم بناء مسرح جديد يتسع لـ 500 مقعد ومدرج خارجي يتسع لـ 1000 مقعد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وفي المبنى الذي كان في حالة مهجورة، تعرضت فتاتان للاعتداء من قبل مجموعة قبل تسعة أشهر.

وأضافت: سنجعل الدولة تنتصر على التدهور والتخلي والاستسلام: إنها ضرورة، ولكن هذا ما يتوقعه الإيطاليون منا وهذا ما سنفعله.