شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني على الحاجة إلى كلمات واضحة، وذلك في مواجهة أعمال العنف التي شهدتها ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وكتبت ميلوني على منصة إكس بعد الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إن الصمت وأنصاف التبريرات والتقليل من شأن شيطنة الآخرين ليس له ما يبرره، ويخلق حالة من التراجع الثقافي الذي ينتج أعمالاً مثل تلك التي شهدها العالم.