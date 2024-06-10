علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني على نتائج الانتخابات الأوروبية قائلة: رأينا بعضنا البعض هنا منذ عامين تقريبًا وكانت ليلة جميلة، وهذا بالنسبة لي أجمل مما كان عليه قبل عامين.

وأضافت ميلوني: لأنه قبل عامين كان رهانًا مبنيًا على الأمل، لقد آمن الكثير من الناس بنا، وكثير من الناس كانوا يأملون ذلك.

وتابعت ميلوني يمكن أن نكون، بعد عامين تقريبًا من الحكومة، في أسوأ وضع ممكن، كما قال لنا هؤلاء الأشخاص أنفسهم. وهذا له قيمة هائلة بالنسبة لي.

وكان من بين الحاضرين وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا ورئيس حزب إخوة إيطاليا، جيوفاني دونزيلي وزعيم المجموعة في مجلس الشيوخ، لوسيو مالان ونائب رئيس البرلمان فابيو رامبيلي.

وعبرت ميلوني عن الفخر بأن الأغلبية التي تحكم هذه الأمة تمكنت من النمو معًا. وتابعت: إنها رسالة تصلنا من الإيطاليين: الاستمرار بتصميم أكبر.