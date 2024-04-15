شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، على ضرورة العمل على وقف التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدة أنه كحكومة إيطالية وكرؤساء لمجموعة السبع، كررنا إدانتنا الصارمة للهجوم الإيراني ضد إسرائيل.

وأضافت ميلوني، على هامش النسخة السادسة والخمسين من معرض فينيتالي في فيرونا: ندرك جميعا أن تصعيد الصراع داخل تلك المنطقة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت ميلوني: علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد، موضحة أن اجتماع مجموعة السبع أمس “أكد من جديد حاجتنا جميعًا إلى القيام بدورنا في الحوار مع جميع الجهات الفاعلة المعنية ونقل رسائل المسؤولية”.

وأشارت إلى التوافق في وجهات النظر حول ما يجب القيام به بشأن قضية إسرائيل وإيران، وكذلك حول ما يجب مواصلة القيام به لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.