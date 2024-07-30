قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحفي في بكين إن مناقشاتها مع الرئيس الصيني شي جين بينج حول جميع المسائل التي تظل الصين محاورًا لا غنى عنه فيها كانت صريحة.

وأضاف ميلوني: أعتقد وآمل أن يكون مفيدًا لإشراك محاور مهم جدًا في هذا الوقت.

وأكدت ميلوني أن العدوان الروسي على أوكرانيا هو هجوم مباشر على التعايش السلمي بين الشعوب وعلى قواعد القانون الدولي.

وحول دعم الصين لروسيا، قالت ميلوني: كنا بالتأكيد واضحين بما فيه الكفاية في طرح السؤال، ومحاولة التفكير معًا أيضًا في المصالح التي لدى كل واحد منا.

وتابعت: أعتقد أن الصين ليس لديها أي ميزة في هذه المرحلة في دعم القدرة الصناعية الروسية، حتى لو لم تتدخل بشكل مباشر.