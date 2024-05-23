قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إنها التقت نائب الوزير ليو، وناقشن معه محتويات المرسوم المتعلق بمقياس الدخل.

وأضافت ميلوني على تطبيق إنستجرام: توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل تعليقه، في انتظار مزيد من التحقيقات، وفقاً لوكالة ايطاليا برس للأنباء.

وأكدت مليوني أن الهدف هو مكافحة التهرب الضريبي الكبير، دون قمع الناس العاديين عبر قواعد عدوانية.