قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن مرسوم تنفيذ سياسات التماسك الذي سيعرض على مجلس الوزراء اليوم “يتضمن أحكاما محددة تتعلق بالعمل.

وأشارت ميلوني إلى أنه من المقرر اتخاذ تدابير لدعم تشغيل الشباب والنساء وبعض فئات العمال المحرومين. وتنص هذه التدابير على تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين الجدد لمدة عامين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتطرقت إلى أحكام محددة لتشجيع بدء أنشطة متميزة جديدة لوسط الشمال والجنوب، موضحة أن هذه الإجراءات لدعم التوظيف مصحوبة بإجراءات لإعادة تدريب العاملين في الشركات الكبيرة التي تمر بأزمات لتشجيع التوفيق بين العرض والطلب على الوظائف.