أعلنت جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيمة حزب إخوة إيطاليا، خلال المؤتمر الخاص بالحزب في بيسكارا، عن ترشحها للانتخابات الأوروبية.

وقوبلت كلمات ميلوني بحفاوة بالغة من الجمهور. وقالت ميلوني: “أفعل ذلك لأنني كرست الكثير من الجهد لهذا المسار الأوروبي في السنوات الأخيرة حتى قبل أن أصبح رئيسًا للوزراء، بل وأكثر من ذلك عندما حصلت على هذا الشرف العظيم”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشددت ميلوني قائلة: نحن أمام معركة حاسمة، على مفترق طرق حقيقي لا يسمح لنا باتخاذ خيار خاطئ والتراجع. يجب أن يكون الجميع على استعداد للقيام بدورهم، وكما هو الحال دائمًا، أنوي القيام بدوري.

وتوجهت ميلوني بسؤالها إلى الإيطاليين عما إذا كانوا راضين عن العمل الذي تقوم به في إيطاليا وأوروبا، مضيفة: أفعل ذلك لأنه بالإضافة إلى كوني رئيساً لمنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر، فأنا أيضاً زعيم المحافظين الأوروبيين الذين يريدون أن يلعبوا دوراً حاسماً في تغيير اتجاه السياسات الأوروبية.