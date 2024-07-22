استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، اليوم في قصر كيجي، الرئيس المنتخب للمجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الذي اختار روما محطة أولى في جولته بالعواصم الأوروبية.

وتطرقت المحادثات لأولويات عمل الاتحاد الأوروبي للدورة المؤسسية القادمة، بدءاً من سيناريوهات الأزمة الرئيسية على المستوى الدولي وموضوعات القدرة التنافسية وإدارة تدفقات الهجرة.

كما جرى مناقشة أساليب عمل المجلس الأوروبي بهدف زيادة تعزيز دوره وفعاليته.

وأعربت ميلوني للرئيس كوستا عن تقديرها لهدف ضمان القيادة المشتركة والبراغماتية للمجلس الأوروبي.