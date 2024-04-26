أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في مقطع فيديو اليوم عن القضايا التي ستتناولها الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع.

وقالت ميلوني إن بابا الفاتيكان فرانسيس سيشارك في أعمال مجموعة السبع في الجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتوجهت ميلوني بالشكر لبابا الفاتيكان لقبول دعوة إيطاليا، مؤكدة أن تواجده يعطي هيبة لإيطاليا ومجموعة السبع بأكملها.

وأشارت ميلوني إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يشارك فيها الحبر الأعظم في أعمال مجموعة السبع، وسيقوم البابا بذلك في جلسة “التوعية”، وهي الجلسة المفتوحة أيضًا للدول المدعوة وليس فقط لأعضاء مجموعة السبع.