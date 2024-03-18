قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إنه منذ أكثر من أربع سنوات، ضربت الأزمة الصحية جراء فيروس كورونا، العالم ودفعت إيطاليا ثمناً باهظاً بشكل خاص.

وأضافت ميلوني، في مذكرة بمناسبة ذكرى ضحايا وباء فيروس كورونا: اليوم نكرم ذكرى مواطنينا الذين لم يعودوا معنا ونجتمع مع عائلاتهم وأحبائهم. إن الألم الذي لحق بالأرواح الكثيرة التي أزهقت لا يزال جرحًا مفتوحا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت ميلوني إلى أن الوباء قلب “حياتنا رأساً على عقب”، لكن الشعب الإيطالي وجد القوة للتعامل مع الأزمة. وقد فعل ذلك بإنسانية وتضامن ووحدة وتضحية. وتابعت: هذا هو الإرث الثمين لتلك الأزمة، والذي يجب أن نكون قادرين على تذكره.