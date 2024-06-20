عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن سعادتها بالنسيج الإنتاجي مع فهم اقتصاد هذه الأمة منذ البداية والطبيعة الإستراتيجية للتحدي الذي أطلقته الحكومة بمبادرة خطة ماتي.

وقالت ميلوني إن التنمية مع الدول الأفريقية التي نفكر فيها ستعتمد كثيرًا على مساهمة شركاتنا، وعلى الإمكانية لوضع طاقاتهم وروحهم الملموسة في خدمة هذه المبادرة.

وجاءت تصريحات ميلوني في رسالة فيديو إلى ميلانو بمناسبة انعقاد المؤتمر الذي نظمه اتحاد التجارة حول خطة ماتي.

وتابعت ميلوني: في قمة بورجو إينازيا، مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، وبعض الأدوات المالية المبتكرة للغاية لتطوير استراتيجيات الاستثمار المشترك في أفريقيا، بدأنا أنشطة تآزر وتنسيق منظمة بين خطة ماتي والمبادرات القائمة بالفعل، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات في أفريقيا.