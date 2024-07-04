أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن السلامة في العمل هي موضوع قريب بشكل خاص من قلب هذه الحكومة وهو أحد الأولويات التي يتم التعامل معها أكثر من غيرها منذ اليوم الأول.

وقالت ميلوني إن هذا التحدي لا يؤثر على المؤسسات فحسب، بل يشمل الجميع على كل المستويات، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم القيام بدورها.

وأضافت ميلوني: مقتنعون بأن الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها هي توفير ضوابط أكثر صرامة، وعقوبات أكثر صرامة لأولئك الذين لا يمتثلون لأنظمة السلامة في مكان العمل، ونشر ثقافة الوقاية على نطاق واسع بشكل متزايد.

جاءت تصريحات ميلوني في رسالة وجهتها بمناسبة حفل تكريم ضحايا حوادث العمل بالبرلمان.

وتابعت أنه تم تقديم ​​ما يسمى بـ “ترخيص الائتمان” للشركات والعاملين لحسابهم الخاص وقائمة الامتثال للشركات، والتي توضح السلوك الصحيح الذي يحترم القواعد. كما تدخلنا فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية والجنائية، مؤكدة أن السلامة في العمل حق للعامل.