قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن الجميع يرى أن البحر الأبيض المتوسط ​​يمثل أولوية بالنسبة لهذه الحكومة الإيطالية.

وأضافت ميلوني، في كلمتها في طرابلس في منتدى عبر البحر الأبيض المتوسط ​​حول الهجرة: لا يمكن أن يكون هناك البحر الأبيض المتوسط ​​بدون إيطاليا وليبيا.

وحول مسألة الهجرة، قالت ميلوني: نحن بحاجة إلى نهج 360 درجة.

وأشارت إلى أن الأولوية تتمثل في مكافحة الاتجار بالبشر، إحدى الجرائم الكبرى في العالم وفقًا للأمم المتحدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبرت ميلوني أن الهجرة غير الشرعية هي عدو الهجرة القانونية.

وتابعت: في إيطاليا، حدث في السنوات الأخيرة أننا لم نتمكن من السماح للعديد من الأشخاص بالدخول بشكل قانوني، لأن لدينا عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت أن “مشكلة الهجرة لا يمكن حلها إذا لم نركز إلى أصولها”، ومن المهم “خلق تعاون جديد بين أوروبا وإفريقيا”.