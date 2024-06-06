اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني أن التصويت في الانتخابات الأوروبية هو استفتاء على نموذجين لأوروبا، مضيفة: لدينا فرصة تاريخية لطي صفحة الاختيارات الخاطئة التي شهدناها في السنوات الأخيرة.

وأضافت ميلوني، في مقابلة صحفية: نحن عشية تصويت حاسم، حيث سيُطلب من المواطنين الإيطاليين والأوروبيين الاختيار بين نموذجين لأوروبا.

وتابعت ميلوني: من ناحية دولة عظمى بيروقراطية تدعي أنها تنظم كل جانب من جوانب حياتنا وهي عدوة الخصوصية الوطنية.

فيما أشارت على الجانب الآخر إلي أوروبا واعية لنفسها ومكانتها الجيوسياسية، والتي تركز مواردها على المسائل التي يمكن أن توفر فيها قيمة مضافة، بدءاً من السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وتترك كل شيء آخر لسيادة الأمم، امتثالاً لقرارات الاتحاد الأوروبي.