قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن الاقتصاد الإيطالي ينمو أكثر من الدول الأوروبية الأخرى، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي والوضع الدولي الحساس.

وأضافت ميلوني أن بيانات الاقتصاد الكلي الوطنية إيجابية ويمثل اتجاه بعض المؤشرات، من نمو العمالة إلى زيادة الاستثمارات، علامات مهمة على الثقة في مستقبل الاقتصاد الإيطالي.

وشددت على عزم الحكومة تعزيز هذه الإشارات ومنحها الاستمرارية، مضيفة: نعتزم القيام بذلك بنفس الرؤية التي وجهت عملنا خلال هذا العام ونصف، والتي أثبتت أنها تحقق نتائج مهمة.