تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني خلال حفل توقيع اتفاقية التنمية والتماسك بين الحكومة ومنطقة صقلية على مسرح ماسيمو في باليرمو.

وأعربت ميلوني عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي أعتبرها ذات أهمية خاصة واستراتيجية بشكل خاص بين الحكومة الإيطالية ومنطقة صقلية، مشيرة إلى أنها فرصة عظيمة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.