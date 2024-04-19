قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن إيطاليا على الرغم من كونها في وضع متفجر، إلا أنها في وضع أفضل من الدول الأوروبية الأخرى، ولم تعد في القاع.

وأضافت ميلوني، في بوتنزا خلال التجمع الأخير ليمين الوسط لدعم فيتو باردي في الانتخابات الإقليمية في بازيليكاتا، أنه يمكن رؤية مدى تماسك الحكومة من خلال سرعتها وفعاليتها.

وأشارت ميلوني إلى أنه خلال عام ونصف، قامت هذه الحكومة أكثر بكثير مما قامت الحكومات اليسارية مجتمعة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.