ميلوني: إيطاليا لم تعد في القاع

Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri (Roma - 2022-11-04, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن إيطاليا على الرغم من كونها في وضع متفجر، إلا أنها في وضع أفضل من الدول الأوروبية الأخرى، ولم تعد في القاع.

وأضافت ميلوني، في بوتنزا خلال التجمع الأخير ليمين الوسط لدعم فيتو باردي في الانتخابات الإقليمية في بازيليكاتا، أنه يمكن رؤية مدى تماسك الحكومة من خلال سرعتها وفعاليتها.

وأشارت ميلوني إلى أنه خلال عام ونصف، قامت هذه الحكومة أكثر بكثير مما قامت الحكومات اليسارية مجتمعة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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