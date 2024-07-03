أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن سعادتها جراء موافقة المفوضية الأوروبية على دفع الدفعة الخامسة من برنامج الخطة الوطنية للتعافي و الصمود.

وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو: لقد حققنا الأهداف المحددة لهذه الدفعة، وقمنا أيضًا بشيء أكثر.

وأشارت ميلوني إلى إرسال طلبا في ديسمبر للحصول على 10,6 مليار ولكن في مايو الماضي تم تحقيق هدفين آخرين وهذا سيسمح بتلقي 400 مليون إضافية والوصول إلى 11 مليار مع دفع هذه الدفعة الخامسة.

وتابعت: تحتل إيطاليا المركز الأول في أوروبا من حيث الأهداف التي تم تحقيقها والتقدم المالي لبرنامج خطة التعافي و الصمود.

وأكدت أن إيطاليا هي الدولة العضو التي تلقت أكبر مبلغ حتى الآن، 113.5 مليار دولار مقارنة بـ 194.5 مليارًا المتوقعة، أو 58.4% من المبلغ الإجمالي.