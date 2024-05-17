أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم، على أن حماية كرامة كل شخص والدفاع عنها منصوص عليها في الدستور.

وقالت ميلوني، في مذكرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحول الجنسي ورهاب مزدوجي التوجه الجنسي: إن أولويات جميع المؤسسات، على كافة المستويات، مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف والتعصب والاستثمار في الوقاية ودعم الضحايا.

وشددت ميلوني على أن التمييز والعنف غير مقبولين، مشيرة إلى أن الحكومة كانت وستظل دائما في المقدمة في مكافحة هذا الأمر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.