أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، مشيره إلى أن الاتفاق بشأن مرفق السلام الأوروبي لم يكن سهلا، ولكن تم إحراز تقدم في كل مجلس أوروبي.

وجاءت ميلوني، خلال حديثها للصحفيين في بروكسل بعد انعقاد المجلس الأوروبي، فيما يتعلق بكلمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن توريد الذخيرة.

وأضافت ميلوني: إيطاليا تفعل ما تستطيع القيام به.. مقتنعون جدًا بما نقوم به لبناء السلام والدفاع عن احترام القواعد التي بدونها للأسف لن يكون أحد أكثر أمانًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت: المناخ الذي قرأته في بعض وسائل الإعلام ليس هو المناخ الذي رأيته.. من الواضح أننا في صراع. لا أحد يتعامل مع هذه الأسئلة باستخفاف، أو من دون أن يسأل نفسه ما هي الخطوة التالية.