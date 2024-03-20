قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، اليوم، إن الفرضية القائلة بأن موقف الحكومة الإيطالية اليوم أمام العالم غير واضح بشأن موضوع أوكرانيا ليست مستدامة.

وأضافت ميلوني، في البرلمان في ضوء المناقشة العامة أمام المجلس الأوروبي في 21 و22 مارس: أعتقد أنه من الواضح للجميع أنه اليوم، وبفضل وجود أغلبية من يمين الوسط، أصبحت إيطاليا دولة تحترم التزاماتها”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت: ليس لدي وجهان بين عندما أكون في المعارضة وعندما أكون في الحكومة، لقد ضمنت دائمًا الدعم لأوكرانيا. أتخذ القرارات التي أعتبرها صحيحة، ولا أعتقد أن وجودي في المعارضة يعني أن أكون أكثر حرية في بعض القضايا.

وقالت إن روسيا هي التي لا تريد السلام، وهذا ما سمعته من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوله في قمة مجموعة العشرين الأخيرة إذا لم يسحب قواته. وأكدت: إن ما نقوم به هو تمهيد للسلام مع وضع الشروط المسبقة للوصول إلى طاولة المفاوضات.