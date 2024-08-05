تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني، اليوم، عن دفع المفوضية الأوروبية لإيطاليا الدفعة الخامسة من خطة الخطة الوطنية للتعافي والصمود البالغة 11 مليار يورو.

وقالت ميلوني إن إيطاليا هي الأولى في أوروبا من حيث عدد الأهداف التي تم تحقيقها والمبلغ الإجمالي المستلم.

وأوضحت ميلوني أن إيطاليا هي أول من طلب دفع القسط الخامس وأول من طلب دفع القسط السادس من الخطة.

وأشارت ميلوني إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي ايستات الأخيرة حول الناتج المحلي الإجمالي التي تقدر النمو الذي تم تحقيقه في النصف الأول من عام 2024 بما يعادل 0.7٪ وأحدث البيانات من تقرير Svimez، الذي يسلط الضوء في عام 2023 على التسارع الحاسم للناتج المحلي الإجمالي في الجنوب.

وذكرت أن الزيادة في العمالة الجديدة بنسبة 2.6%، هي دليل على العمل الفعال الذي تقوم به الحكومة والإدارات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المخطط لها وتنفيذ تدابير حميدة للنمو الاقتصادي الهيكلي في إيطاليا.

وقال قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة) إن الأهداف والغايات التي تم تحقيقها من خلال دفع الدفعة الخامسة تتعلق بأربعة عشر إصلاحًا واثنتين وعشرين استثمارًا في القطاعات الإستراتيجية لتحديث الأمة.